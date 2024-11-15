FT: Киев решил с помощью успехов на фронте убедить Трампа поддержать Украину

Киев решил с помощью успехов на фронте убедить избранного президента США Дональда Трампа поддержать Украину, а не Россию. Об этом со ссылкой на высокопоставленных украинских источников сообщает газета Financial Times (FT).

«Высокопоставленные украинские чиновники считают, что они смогут доказать, что они "борцы" и "победители", и убедить избранного президента поддержать их», — говорится в публикации.

Отмечается, что, хотя в Киеве признают проблемы с обороной в Донбассе, власти тем не менее рассчитывают до инаугурации Трампа остановить российское наступление и перехватить инициативу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.