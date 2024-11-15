Ким Чен Ын призвал массово производить ударные беспилотники

Bloomberg: лидер КНДР Ким Чен Ын призвал массово производить ударные дроны

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях северокорейских беспилотников, где призвал начать массовое производство ударных дронов. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает Bloomberg.

«Хотя технические характеристики северокорейских БПЛА остаются неясными, Ким сделал разработку беспилотников для использования в воздухе и на море своим главным приоритетом», — пишет Bloomberg.

Как указывает ЦТАК, Ким Чен Ын, довольный результатами испытаний беспилотников, заявил о необходимости «как можно скорее построить серийную производственную систему и перейти к полномасштабному массовому производству».

«Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями ударных беспилотников.