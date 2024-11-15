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08:35, 15 ноября 2024Мир

Ким Чен Ын призвал массово производить ударные беспилотники

Bloomberg: лидер КНДР Ким Чен Ын призвал массово производить ударные дроны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях северокорейских беспилотников, где призвал начать массовое производство ударных дронов. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает Bloomberg.

«Хотя технические характеристики северокорейских БПЛА остаются неясными, Ким сделал разработку беспилотников для использования в воздухе и на море своим главным приоритетом», — пишет Bloomberg.

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Как указывает ЦТАК, Ким Чен Ын, довольный результатами испытаний беспилотников, заявил о необходимости «как можно скорее построить серийную производственную систему и перейти к полномасштабному массовому производству».

«Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями ударных беспилотников.

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