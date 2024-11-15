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01:57, 15 ноября 2024Наука и техника

В Северной Корее заявили об участии Ким Чен Ына в испытании беспилотников

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Лидер Северной Кореи выразил удовлетворение испытаниями беспилотников, произведенных на национальном предприятии. Он также призвал как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе.

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«Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее КНДР ратифицировала совместный с Россией договор. До этого документ ратифицировал президент России Владимир Путин.

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