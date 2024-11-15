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15:03, 15 ноября 2024Культура

Мать Антона Долина прокомментировала свое задержание из-за препаратов

Мать Антона Долина Вероника заявила, что удивилась задержанию из-за препаратов
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Мать журналиста Антона Долина (внесен в реестр иноагентов) Вероника заявила, что была удивлена задержанию с содержащими наркотические вещества препаратами. Об этом она сообщила изданию Daily Storm.

По словам Долиной, лекарствами она пользуется давно. Также певица подтвердила, что ее быстро отпустили из полиции и сейчас она находится дома.

«Я человек, страдающий головными болями, при мне всегда эти препараты. Один из моих детей известен вам. В нашей жизни все может быть связано. Выглядело это удивительно, поразительно. Потому что все в курсе моей ситуации», — сообщила Вероника.

Ранее стало известно, что ситуацию прокомментировал сам кинокритик Антон Долин.

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