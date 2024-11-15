Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 15 ноября 2024Бывший СССР

На Украине бывший военный устроил стрельбу около военкомата

В Закарпатской области бывший военный устроил стрельбу около военкомата
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В городе Хурст в Закарпатской области бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу из стартового пистолета около здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя полиции.

В ведомстве сообщают, что стрельбу устроил местный житель. На место происшествия вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности. От его действий никто не пострадал.

Ранее в Харькове водитель провез на капоте машины сотрудника ТЦК. Военкомы хотели мобилизовать мужчину, но он неожиданно поехал вперед, увезя на капоте одного из сотрудников ведомства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Протестующие в Абхазии прорвались в парламент и к администрации президента. Власти начали переговоры

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

      Британскую армию и полицию уличили в использовании санкционных дронов

      Одни из самых ядовитых существ в мире запугали российских туристов в курортной стране Азии

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Власти Абхазии стали отзывать из парламента документ о ратификации соглашения с Россией

      Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой

      Популярная блогерша получила в подарок сумку почти за три миллиона рублей

      Маск встретился с представителем Ирана в обход Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше