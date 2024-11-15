На Украине бывший военный устроил стрельбу около военкомата

В Закарпатской области бывший военный устроил стрельбу около военкомата

В городе Хурст в Закарпатской области бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу из стартового пистолета около здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя полиции.

В ведомстве сообщают, что стрельбу устроил местный житель. На место происшествия вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности. От его действий никто не пострадал.

Ранее в Харькове водитель провез на капоте машины сотрудника ТЦК. Военкомы хотели мобилизовать мужчину, но он неожиданно поехал вперед, увезя на капоте одного из сотрудников ведомства.