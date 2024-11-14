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10:57, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сотрудника ТЦК прокатили на капоте автомобиля

«Страна.ua»: в Харькове сотрудника ТЦК «прокатили» на капоте автомобиля
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Харькове водитель провез на капоте машины сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Сотрудники ТЦК остановили на блокпосту автомобиль, чтобы мобилизовать его водителя. Они встали вокруг машины, но водитель резко поехал вперед, и сотрудник ТЦК попал к нему на капот. Машина уехала, дальнейшая судьба водителя и военкома неизвестна.

Ранее в Киеве родственники принудительно мобилизованных украинцев перекрыли въезд на территорию ТЦК, так как им не дают увидеться с родными. Одна группа стояла у входа в военкомат, другая перед воротами.

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