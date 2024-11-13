В Киеве родственники мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК

В Киеве родственники мобилизованных украинцев перекрыли въезд в ТЦК

В Киеве родственники принудительно мобилизованных украинцев перекрыли въезд на территорию территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), так как им не дают увидеться с родными. Об этом сообщает «Политика Страны» в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что люди стоят на дороге перед воротами ТЦК, не давая проехать машинам, и еще одна группа людей — перед входом в учреждение.

Ранее депутат Верховной Рады Богдан Кицак заявил, что украинские власти отказались от экономического бронирования из-за негативной реакции общества. По словам парламентария, в украинском обществе есть множество других тем, которые вызывают социальное недовольство, в том числе работа ТЦК.