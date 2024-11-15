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18:35, 15 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали самое слабое звено в ВСУ

«Бабель»: самым слабым звеном ВСУ является Генштаб
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самым слабым звеном украинской армии. Об этом рассказал офицер ВСУ украинскому изданию «Бабель».

«Самое слабое звено в системе командования ВСУ — это Генеральный штаб. В последние годы он не выполняет своих функций», — рассказал офицер. По его словам, проблемы в управлении начались еще с предыдущего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и продолжаются с нынешним Александром Сырским.

Он добавил, что вместо стратегического планирования, Генштаб занимается оперативным командованием и «затыканием дыр», а система комплектования и подготовки новых подразделений осталась такой же проблемой, как и при Залужном.

Ранее военнослужащие ВСУ поделились мнением о нецелесообразности Курской операции. По их словам, украинской армии сейчас не хватает резервов. Этому во многом способствовала Курская операция, которая отвлекла военные силы.

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