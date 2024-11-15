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14:13, 15 ноября 2024Мир

На Западе рассказали об усталости Европы от бесконечного конфликта на Украине

Историк Киммедж: усталость в Европе от конфликта на Украине очевидна
Семен Александров (редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Конфликт на Украине кажется бесконечным, а усталость в Европе от него очевидна. Об этом заявил профессор исторического факультета Католического университета Америки в Вашингтоне Майкл Киммедж в статье для Tagesspiegel.

«Сейчас все чаще возникает вопрос о том, когда эта поддержка Украины ослабнет или закончится. Конфликт кажется бесконечным. Россия наступает на поле боя. Украина была переведена в оборону, и усталость от конфликта очевидна в Европе», — отметил историк.

По его словам, это выражается в росте политических партий, которые ставят под сомнение продолжение расходов на Украину. Он добавил, что в США усталость от войны очевидна в предвыборных заявлениях избранного президента США Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса, которые считают, что поддержка Украины обходится слишком дорого.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что Украину предупредили о необходимости уступить территории в случае мирного урегулирования конфликта, которое хочет инициировать Трамп.

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