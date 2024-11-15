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13:35, 15 ноября 2024Мир

В США предупредили Украину о необходимости уступить территории

Politico: Украину предупредили о необходимости уступить территории
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert - Pool via CNP / Globallookpress.com

Украину предупредили о необходимости уступить территории в случае мирного урегулирования конфликта, которое хочет инициировать избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии.

«Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки», — приводит издание слова источника.

Ранее Трамп пообещал усердно работать над урегулированием украинского конфликта. Избранный американский лидер отметил, что украинскому конфликту «пора положить конец», а Москва и Киев «должны остановиться». При этом Трамп не раскрыл подробности своего мирного плана.

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