Новые эпизоды преступной деятельности выявили у фигуранта дела о хищениях у МО России

СК: глава «Ленбытхима» Михайлов похитил 30 млн руб. на имуществе вещевой службы

Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности гендиректора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который является фигурантом дела о хищениях при поставках Минобороны (МО) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год глава «Ленбытхима» похитил более 30 миллионов рублей бюджетных средств за счет завышения цен на имущество вещевой службы, поставляемого в рамках государственных контрактов для нужд МО. Расследование дела о мошенничестве продолжается.

Ранее суд наложил арест на имущество Михайлова. Среди арестованного имущества бизнесмена оказались шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов компании «Ленбытхим» на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Глава «Ленбытхима» был задержан в сентябре по подозрению в мошенничестве при поставке имущества МО России. Сейчас он находится под домашним арестом.