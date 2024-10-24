На имущество фигуранта дела о хищениях при поставках Минобороны России наложили арест

Суд наложил арест на имущество главы «Ленбытхима» Михайлова в размере 40 млн руб

Суд наложил арест на имущество гендиректора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который является фигурантом дела о хищениях при поставках Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Арест наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий. Среди арестованного имущества — шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов компании «Ленбытхим» на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Михайлов был задержан в сентябре по подозрению в мошенничестве при поставке имущества Минобороны России. По версии следствия, он умышленно завышал цены при исполнении госконтрактов с «Военторгом», заключенных на 115 миллионов рублей, и таким образом похитил более 20 миллионов рублей.

Суд отправил бизнесмена под домашний арест.

