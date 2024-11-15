В России ответили на обещание Трампа усердно работать над окончанием украинского конфликта

Депутат Колесник отнесся к обещанию Трампа по Украине со скептицизмом

Если избранный президентом США Дональд Трамп сможет сделать что-то приемлемое для России для достижения мира, то это будет неплохо, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он ответил на обещание американского политика усердно работать над окончанием украинского конфликта.

«Я не знаю, каким образом он собирается положить конец украинскому конфликту. Усаживать нас за стол переговоров по команде Трампа бессмысленно. Я отношусь к этому с изрядной долей скептицизма, но тем не менее если он что-то сделает для достижения мира приемлемое для России, это неплохо», — сказал депутат.

Трамп что-то говорит, он хитрит, он выгадывает все для Америки. Не забудьте, у Трампа лозунг "Сделаем снова Америку великой". Великой ее только внутренней политикой не сделать, в основном, великой делает страну внешняя политика. Какая у него будет внешняя политика, как он будет делать страну великой — вопрос Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее Дональд Трамп пообещал усердно работать над урегулированием украинского конфликта. Он отметил, что украинскому конфликту «пора положить конец», а Москва и Киев «должны остановиться». При этом избранный американский лидер не раскрыл подробности своего мирного плана.

