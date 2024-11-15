Одни из самых ядовитых существ в мире запугали российских туристов в курортной стране Азии

Shot: россияне отказываются от поездок на Филиппины из-за ядовитых морских змей

Ядовитые морские змеи — одни из самых опасных для человека существ в мире — запугали российских туристов на Филиппинах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отдыхающие в курортной стране Азии рассказали, что змей, укусы которых могут привести к летальному исходу, стали все чаще замечать в океане. Обычно они плавают по дну и закапываются в песок, но иногда поднимаются на поверхность и неожиданно появляются возле дайверов. Более того, самцы во время спаривания могут вести себя особенно агрессивно.

По данным источника, россияне на Филиппинах все чаще предпочитают плавать в бассейнах при отелях, чтобы не пересекаться с опасными пресмыкающимися. Некоторые соотечественники даже отказываются от поездок в эту страну и возвращают путевки. Однако обычно туроператоры заранее предупреждают путешественников о потенциальных угрозах в экзотических странах.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл пугающие особенности Таиланда. Он предупредил, что эта азиатская страна кишит разного рода животными, в том числе ядовитыми рыбами, морскими ежами и медузами.

