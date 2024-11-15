Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:28, 15 ноября 2024Путешествия

Одни из самых ядовитых существ в мире запугали российских туристов в курортной стране Азии

Shot: россияне отказываются от поездок на Филиппины из-за ядовитых морских змей
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Ядовитые морские змеи — одни из самых опасных для человека существ в мире — запугали российских туристов на Филиппинах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отдыхающие в курортной стране Азии рассказали, что змей, укусы которых могут привести к летальному исходу, стали все чаще замечать в океане. Обычно они плавают по дну и закапываются в песок, но иногда поднимаются на поверхность и неожиданно появляются возле дайверов. Более того, самцы во время спаривания могут вести себя особенно агрессивно.

Материалы по теме:
Что делать при укусе ядовитой змеи? Какие ядовитые змеи водятся в России и как оказать первую помощь при их укусе
Что делать при укусе ядовитой змеи?Какие ядовитые змеи водятся в России и как оказать первую помощь при их укусе
19 марта 2024
«Россиян там ждут» Филиппины пока не популярны у россиян. Но почему это идеальное направление для отдыха зимой?
«Россиян там ждут»Филиппины пока не популярны у россиян. Но почему это идеальное направление для отдыха зимой?
25 октября 2024

По данным источника, россияне на Филиппинах все чаще предпочитают плавать в бассейнах при отелях, чтобы не пересекаться с опасными пресмыкающимися. Некоторые соотечественники даже отказываются от поездок в эту страну и возвращают путевки. Однако обычно туроператоры заранее предупреждают путешественников о потенциальных угрозах в экзотических странах.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл пугающие особенности Таиланда. Он предупредил, что эта азиатская страна кишит разного рода животными, в том числе ядовитыми рыбами, морскими ежами и медузами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Абхазии стали отзывать из парламента документ о ратификации соглашения с Россией

      Стало известно об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане

      Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину из Курской области россиянах

      В ДНР сообщили о продолжении взятия Курахово под контроль ВС России

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Невролог развеяла мифы об инсульте

      Занимавшихся произволом российских полицейских отправили в колонию

      Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

      Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше