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11:17, 15 ноября 2024Из жизни

Охотник на монструозных рыб рассказал о своем самом страшном улове

Британский рыбак Уотмоу вспомнил о самых страшных пойманных им рыбах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @reelmonstersltd

Британский рыбак уже десять лет охотится за монструозными речными рыбами и не планирует бросать свое странное увлечение. В интервью Jam Press он рассказал о необычном хобби.

По словам 45-летнего Дэвида Уотмоу, он охотится на редких рыб по всему миру и часто оказывается в отдаленных и опасных местах. Одним из самых запоминающихся уловов мужчина назвал 60-килограммового зубастого водного хищника из Африки — большую тигровую рыбу. Обычно Уотмоу выпускает тех, кого ловит, но ту большую тигровую рыбу он решил приготовить. Ей мужчина накормил голодных местных детей.

Самой большой пойманной Уотмоу рыбой стал гигантский шильбовый сом. Он весил 99,7 килограмма. В беседе с журналистами охотник за страшными морскими существами также вспомнил о кандиру. Эту рыбу часто называют вампиром, поскольку она ведет паразитический образ жизни и питается кровью других рыб. Ему удалось поймать ее в Южной Америке, где когда-то он также выловил черную пиранью.

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Из-за частых поездок в Африку, как рассказывает Уотмоу, он страдал от малярии, укусов опасных насекомых и от червей, размножающихся под его кожей. Несколько раз рыбака даже арестовывали. Мужчина просто не знал языка и не мог нормально общаться с полицейскими.

Когда охотник изредка приезжает домой, то выбирается на рыбалку с детьми. «На самом деле это мой наркотик, поэтому я буду продолжать заниматься этим, пока могу», — заявил Уотмоу.

Ранее сообщалось, что знаменитый рыболов из США, обладающий 39 высшими национальными достижениями, выловил щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров и объявил себя мировым рекордсменом. Теперь он ждет подтверждения своего успеха от Международной ассоциации спортивного рыболовства.

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