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06:03, 15 ноября 2024Россия

Названы главные оправдания школьников при опоздании

«Дзен» и «Учи.ру»: самое популярное оправдание опаздывающих школьников — проспал
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Самое популярное объяснение школьников при опоздании — «Проспал», выяснили аналитики «Дзена» и «Учи.ру». Результаты опроса более тысячи российских педагогов, у которых узнали главные оправдания учеников, оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию, большинство респондентов отметили, что в их классах есть ученики, которые регулярно опаздывают. При этом самые популярные оправдания — «Проспал» (68 процентов) и «Мама не разбудила» (35 процентов). Реже встречаются более креативные объяснения, такие как «Застрял в лифте» (четыре процента) и «Кот выключил будильник» (три процента). При этом 35 процентов учащихся, по словам педагогов, вообще не пытаются оправдываться.

Также результаты опроса показали, что самый частый ответ на вопрос: «Почему не выполнил домашнее задание?» — «Сделал задание, но забыл тетрадь» (48 процентов), «Забыл сделать» (23 процента), «В дневнике не было записано» (8 процентов) и «Мне испортили тетрадь» (4 процента).

Более половины учителей отмечают изобретательность школьников и в других вопросах. Например, контрольные работы с подписью «Мое». Но большая часть учителей упоминала, как школьник вместо домашней работы, сочинения или контрольной оставляет послание «Извините, я дальше не смог»

аналитики «Дзена» и «Учи.ру»

Один из педагогов поделился случаем, когда вместо вывода к практической работе по географии ученик оставил сообщение «Я не знаю, что писать. Я очень сильно устал. Списывать с интернета я не хочу. Спасибо за понимание!».

Ранее стало известно, что большинство российских учителей используют соцсети для работы. Многие признались, что в друзьях или подписчиках у них есть ученики.

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