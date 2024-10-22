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11:12, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Российские учителя раскрыли отношение к соцсетям

85 % российских учителей используют соцсети для работы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Большинство российских учителей — 85 процентов — используют соцсети для работы. Об этом стало известно в ходе исследования социальной сети «Одноклассники» и образовательной онлайн-платформы «Учи.ру».

Из числа педагогов, использующих социальные сети для работы, 85 процентов смотрят полезные видео и читают статьи, чтобы включать полученную информацию в уроки. 79 процентов респондентов отметили, что состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36 процентов подписаны на блоги коллег, 30 процентов изучают подобные страницы и группы, при этом не подписываются на них, 8 процентов сами ведут блог и делятся информацией с другими.

Среди преподавателей, зарегистрированных в соцсетях, 45 процентов заявили, что некоторые их профили открыты для посторонних, 27 процентов сообщили, что все их страницы общедоступны. Только 21 процент задали строгие настройки приватности и закрыли доступ к своим профилям для незнакомых людей.

Многие респонденты признались, что в друзьях или подписчиках у них есть ученики. 46 процентов опрошенных педагогов комментируют их публикации и оставляют реакции к постам, 35 процентов ограничиваются только виртуальной дружбой или подпиской. Всего 7 процентов заявили, что такое онлайн-взаимодействие с учениками для них недопустимо. В основном учителя дружат в соцсетях с родителями своих воспитанников, однако шесть процентов считают это неприемлемым.

17 процентов опрошенных рассказали, что сталкивались с забавными ситуациями в соцсетях, связанными с учениками или их родителями. Например, дети не пришли на урок и выложили фото с прогулки — так их классный руководитель понял, что уважительной причины для пропуска не было. Или ученики представлялись своими родителями и переписывались с педагогами от их имени.

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      Александра Д Борисова
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