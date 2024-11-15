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16:27, 15 ноября 2024Россия

В России отреагировали на новый план Зеленского

Депутат Колесник: сложно относиться к новому плану Зеленского всерьез
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

К новому плану украинского лидера Владимира Зеленского сложно относиться всерьез, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. На сообщения о подготовке документа он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Это уже 158-й план Зеленского на этой неделе, и потом, когда он говорит слово "план", мне кажется, что он чего-то просит. К его плану относиться всерьез сложно. Смысла, я думаю, там точно не найти и делить надо на 129 все, что в этом плане написано. Зеленский — это просроченный президент. Весной они собираются делать выборы, он точно не будет президентом, это к бабушке не ходи. Думаю, этот план не последний, думаю, будет еще штук 100 этих планов, бумага стерпит», — поделился депутат.

Ранее Зеленский анонсировал новый план действий для Украины из десяти пунктов, который будет представлен на следующей неделе.

Одним из пунктов инициативы станет «культурный суверенитет», который предполагает «производство украинского контента». Также присутствуют положения об энергетике и вооружении. Политик также уточнил, что план подразумевает производство оружия на Украине и сотрудничество с партнерами.

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