Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 15 ноября 2024Силовые структуры

Подросток по указанию спецслужб Украины пытался устроить диверсию на Транссибе. Ему обещали 25 тысяч рублей

Подросток по указанию спецслужб Украины пытался устроить диверсию на Транссибе
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Кировской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали. Он действовал по указанию украинских спецслужб.

«За денежное вознаграждение он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали», — сообщили в Следственном комитете (СК). В ведомстве подчеркнули, что действия подростка могли повлечь техногенную катастрофу.

Юноше грозит до 15 лет тюрьмы

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что подросток собирался совершить поджог вечером, но был задержан правоохранителями. У юноши изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, а также обнаружили переписку с украинскими спецслужбами. Он связывался с ними в мессенджере Telegram.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, он арестован.

Подростку обещали заплатить за преступление 25 тысяч рублей

Задержанный подросток признался, что украинские спецслужбы за исполнение задания обещали ему 25 тысяч рублей.

Пошел сюда, чтобы поджечь два этих ящика по указу человека из Telegram. В содеянном признаюсь, уголовное наказание знаю

задержанный подросток

По его словам, за «первое задание было 1000 рублей, за второе — 2000, а третье — 3000». Потом ему предложили 75 тысяч рублей, а за поджог двух ящиков, отвечающих за семафоры и шлагбаумы ему обещали 25 тысяч рублей.

«Оно того стоило?» — спросили у него. «Нет», — признал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток по указанию спецслужб Украины пытался устроить диверсию на Транссибе. Ему обещали 25 тысяч рублей

      Сериал «Преступление и наказание» обвинили в одурачивании зрителей

      В России из-за дефицита электроэнергии начнут запрещать майнинг криптовалют

      Стало известно об уничтожении 100 бойцов ВСУ в Сумской области одним ударом

      Более тысячи участников СВО подали заявки на программу «Время героев»

      В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

      В России предложили побыстрее повышать МРОТ

      Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе

      Названа дата выплат вкладчикам банка БКФ

      Названы сроки запуска производства Lada Iskra

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше