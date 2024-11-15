Подросток по указанию спецслужб Украины пытался устроить диверсию на Транссибе. Ему обещали 25 тысяч рублей

Подросток по указанию спецслужб Украины пытался устроить диверсию на Транссибе

В Кировской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали. Он действовал по указанию украинских спецслужб.

«За денежное вознаграждение он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали», — сообщили в Следственном комитете (СК). В ведомстве подчеркнули, что действия подростка могли повлечь техногенную катастрофу.

Юноше грозит до 15 лет тюрьмы

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что подросток собирался совершить поджог вечером, но был задержан правоохранителями. У юноши изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, а также обнаружили переписку с украинскими спецслужбами. Он связывался с ними в мессенджере Telegram.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, он арестован.

Подростку обещали заплатить за преступление 25 тысяч рублей

Задержанный подросток признался, что украинские спецслужбы за исполнение задания обещали ему 25 тысяч рублей.

Пошел сюда, чтобы поджечь два этих ящика по указу человека из Telegram. В содеянном признаюсь, уголовное наказание знаю задержанный подросток

По его словам, за «первое задание было 1000 рублей, за второе — 2000, а третье — 3000». Потом ему предложили 75 тысяч рублей, а за поджог двух ящиков, отвечающих за семафоры и шлагбаумы ему обещали 25 тысяч рублей.

«Оно того стоило?» — спросили у него. «Нет», — признал он.