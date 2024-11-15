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13:39, 15 ноября 2024Силовые структуры

Полиция задержала в российском городе вооруженного мечом ниндзя

В Санкт-Петербурге задержали напугавшего мечом прохожих мужчину в костюме ниндзя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала напугавшего прохожих мужчину. Об этом в пятницу, 15 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

По его данным, 14 ноября в полицию стали поступать звонки от перепуганных прохожих, сообщавших о подозрительном мужчине, вооруженном мечом или саблей. Рассказывали, что странный человек, чье лицо было скрыто маской, ходил по дворам.

Патрульные вскоре заметили подозрительного человека в костюме ниндзя, за спиной которого торчал меч. Его задержали и доставили в отдел — выяснилось, что меч угрозы не несет и является игрушкой.

23 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали аниматора в костюме Петра I.

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