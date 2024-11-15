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19:33, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о нападении на него с ножом

Блогер Academeg рассказал, что на него напал нетрезвый мужчина с ножом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @academeg

Популярный российский автоблогер Константин Заруцкий, известный как Academeg, рассказал о нападении на него с ножом. Подробностями он поделился в интервью каналу «Вписка», запись доступна на YouTube.

Заруцкий заявил, что однажды к нему с другом подошел нетрезвый мужчина и приставил к его горлу нож. «Идет мимо чел, нож достает и к [моему] горлу приставляет, причем именно острием», — вспомнил он.

После этого, по словам блогера, незнакомец начал общаться с ними и размышлять о жизни. «[Говорил] что-то типа: "Понимаешь, не понимаешь". (...) Замерли, [сказали]: "Да, понимаем". Он нож убрал и ушел», — пересказал Academeg разговор с нападавшим.

В том же интервью Заруцкий признался, что в возрасте 20 лет был членом организованной преступной группировки (ОПГ). Он рассказал, что сначала прибег к помощи членов ОПГ, чтобы вернуть долг. По его словам, члены группировки смогли вернуть деньги без физического насилия и угроз. После этого ему предложили сотрудничать с группировкой. Впоследствии Заруцкого приговорили к условному сроку.

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