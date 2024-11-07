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12:05, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о сотрудничестве с ОПГ

Автоблогер Academeg признался, что был членом ОПГ
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Константин Заруцкий

Константин Заруцкий. Кадр: ВПИСКА / YouTube

Популярный российский автоблогер Константин Заруцкий, известный как Academeg, признался, что в прошлом был членом организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом он заявил в беседе с проектом «Вписка», видео вышло на YouTube.

Заруцкий заявил, что сначала прибег к помощи членов ОПГ, чтобы вернуть долг. По его словам, члены группировки смогли вернуть деньги без физического насилия и угроз. После этого ему предложили сотрудничать с группировкой.

По словам блогера, он посещал пункты приема цветного металла, после чего подробно докладывал об обстановке в них подельникам, а они затем совершали налет. «За каждую такую сделку я получал, по-моему, 6 или 7 тысяч рублей. На автомойке в месяц я зарабатывал где-то полторы. И длилось это, наверное, месяца полтора, эпизодов было много», — рассказал Academeg. Он добавил, что пострадавшие не жаловались в полицию.

Впоследствии Заруцкого приговорили к условному сроку. «Я был еще молодой, ничего не понимал. В итоге мне сказали: "Тебя условка устроит?" Я сказал: "Мне главное — не садиться". Я все подписал, потом на суде сказали, что я могу быть свободен, и все», — добавил блогер. Он также отметил, что на момент этих событий ему было около 20 лет.

В 2021 году Заруцкого оштрафовали на 700 тысяч рублей после борьбы с бобрами рядом с его участком в Карелии. В лесничестве посчитали, что своими действиями он нанес ущерб природе.

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