Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 15 ноября 2024Силовые структуры

Против уроженца Киргизии возбудили дело за изнасилование россиянки в туалете бара

СК возбудил дело против киргиза за изнасилование девушки в туалете бара
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Киргизии, обвиняемого в изнасиловании девушки в кабинке туалета в петербургском баре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, все произошло в ночь на 14 ноября. Мужчина, высказывая угрозы в адрес девушки, изнасиловал ее в туалетной кабинке в заведении на улице Салова. Злоумышленника задержали на месте преступления – в ближайшее время ему изберут меру пресечения

Ранее сообщалось, что потерпевшей 21 год. Она познакомилась с 36-летним Нурланбеком в баре «Резидент». Около пяти часов утра девушка ушла в туалет, а ее новый знакомый проследовал за ней. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Мужчина отрицает свою вину.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль уничтожил ядерный объект Ирана

      Десять российских судей одновременно подали в отставку. Что об этом известно?

      В конкурсе «Мисс Вселенная» отказалась участвовать представительница еще одной страны

      Курс доллара в 100 рублей и выше назвали «нашей реальностью»

      Россиянина осудили на 20 лет за повторное растление малолетней

      В Германии раскрыли число павших на Украине немцев

      Появилось видео с моментом атаки БПЛА на многоквартирный дом в российском городе

      В России сотрудников нефтегазовой компании эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА

      Отправлявший на СВО «мертвые души» помощник военкома пытался скрыться в больнице

      Израиль нанес удар по пригороду Бейрута

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше