Против уроженца Киргизии возбудили дело за изнасилование россиянки в туалете бара

СК возбудил дело против киргиза за изнасилование девушки в туалете бара

Начало событий в новости Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Киргизии, обвиняемого в изнасиловании девушки в кабинке туалета в петербургском баре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, все произошло в ночь на 14 ноября. Мужчина, высказывая угрозы в адрес девушки, изнасиловал ее в туалетной кабинке в заведении на улице Салова. Злоумышленника задержали на месте преступления – в ближайшее время ему изберут меру пресечения

Ранее сообщалось, что потерпевшей 21 год. Она познакомилась с 36-летним Нурланбеком в баре «Резидент». Около пяти часов утра девушка ушла в туалет, а ее новый знакомый проследовал за ней. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Мужчина отрицает свою вину.