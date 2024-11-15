Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

В Петербурге задержан мужчина, изнасиловавший девушку в кабинке туалета в баре

В Санкт-Петербурге задержан 36-летний мужчина по имени Нурланбек, который изнасиловал 21-летнюю девушку в кабинке туалета в баре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, ЧП произошло в баре «Резидент» на улице Салова. Там пострадавшая познакомилась с фигурантом и выпивала с ним до пяти часов утра. Затем она ушла в туалет, и задержанный сразу зашел за ней. Произошедшее сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как девушка заходит в туалет, а спустя несколько минут к ней в кабинку заходит подозреваемый. Через некоторое время он выходит, и еще через пару минут в кабинку к девушке забегает ее подруга. Затем она стремительно выходит из кабинки и возвращается с сотрудницей бара.

По информации «Mash на Мойке», подруга потерпевшей прибежала в туалет через три минуты. Ей девушка рассказала об изнасиловании. После этого они передали о ЧП сотрудникам бара. Те вызвали полицию. Пострадавшую отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там врачи зафиксировали травмы, характерные для изнасилования. Злоумышленника задержали и взяли у него образцы для проведения генетической экспертизы. Мужчина рассказал силовикам, что зашел в туалет, увидел, как девушка сползает с унитаза, и решил ей помочь. Интим между ними он отрицает.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали водителя такси, который обвиняется в изнасиловании пассажирки на юго-западе Москвы.