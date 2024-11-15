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08:42, 15 ноября 2024Экономика

Россиянам дали советы по выгодным покупкам к Новому году

Эксперт Волошанина: закупаться к Новому году нужно заранее и по списку
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Закупаться к Новому году нужно заранее и по намеченному списку. Такой совет по выгодным покупкам дала россиянам маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина, ее слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, к большим тратам людей может склонять новогодняя атмосфера в магазинах. Поэтому важно приобрести все необходимое пораньше.

«Во-первых, в магазине спокойно и мало народу, продавцы готовы вам уделить внимание и время, готовы улыбаться и вникать в ваш запрос на покупку. А значит, вы получаете качественный сервис, покупаете, что вам нравится и что доступно по вашему бюджету, получаете положительные эмоции и заряд от данного ритуала и уже просто с удовольствием ждете время подарков», — пояснила она.

Чтобы сэкономить, нужно заранее составить перечень блюд на Новый год и список продуктов, чтобы приобрести все задолго до праздника.

«Нет истерии и толпы, есть выбор по разным брендам и вы можете купить продукт из своих предпочтений и бюджета. А не так как 29-го или вообще 31 декабря, когда бегущая толпа народу по прилавкам сметает все на своем пути, хватает, что осталось, и уже не до выбора и просчета бюджета», — сказала эксперт.

Для большей экономии стоит делать покупки в крупных торговых сетях с большим ассортиментом. Можно также заранее оценить, в каких магазинах какие цены и есть ли спецпредложения. Кроме того, можно заказать доставку товаров в интернете.

Экономист Петр Щербаченко назвал три способа системно экономить деньги. Первый — откладывать по 5-10 процентов с каждой заработной платы. Второй — каждый вечер отправлять в сбережения «хвостики» от той суммы, что осталась на счету. Третий — откладывать 100 рублей каждый день из ежедневных расходов.

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