Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:39, 25 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали три способа экономить деньги

Экономист Щербаченко: с каждой зарплаты надо откладывать 5-10 процентов

Фото: Unsplash

Если россиянин решил экономить деньги, то главное соблюдать системный подход — постоянно откладывать какой-то процент с любого дохода. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его цитирует «Газета.Ru».

Экономист заявил, что есть три сберегательные стратегии. Первая предполагает, что человек откладывает по 5-10 процентов с каждой заработной платы, даже если размер этого оклада не очень велик. Главное, чтобы формирование финансового запаса вошло в привычку. Таким образом, при зарплате в 75 тысяч рублей можно накопить за год 30 тысяч.

Материалы по теме:
Идите на свет Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Идите на светРоссияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
19 декабря 2020
«Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
«Рост цен не прекратится»В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
16 июля 2021

Тот, кто выбрал вторую стратегию, каждый вечер отправляет в сбережения «хвостики» от той суммы, что осталась на счету. Например, если там было 1579 рублей, то девять или 79 рублей нужно положить в «копилку».

Наконец, третья стратегия означает, что человек откладывает 100 рублей каждый день из ежедневных расходов. Для этого следует уменьшить количество, или вообще отказаться от некоторых привычных покупок. Это касается, например, кофе на вынос или сигарет.

Также Щербаченко посоветовал россиянам заранее планировать крупные покупки и воздерживаться от спонтанных трат.

Ранее, аналитик Дарья Копылова призвала жителей России «затянуть пояса» и отказаться от лишних трат и покупок предметов роскоши. Кроме того, она предостерегла их от того, чтобы закрывать кредитами падение уровня жизни на фоне растущей инфляции.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Пока не избавятся от раковой опухоли». В России назвали условие продолжения спецоперации на Украине

      Стало известно о «плане Б» Белого дома по поставкам военной помощи Украине

      В ЛНР заявили о переброске подготовленных западными инструкторами бойцов ВСУ

      Мужчину упрекнули в нечистоплотности после его жалобы на секс с женой

      В России подорожал один алкогольный напиток

      В России стало дешевле страховать автомобили

      СК назвал две основные версии отравления семьи в Красноярском крае

      Эксперт раскрыла пять признаков занятий неподходящим спортом

      Раскрыта причина ареста одного из участников нападения на офис Wildberries

      TikTok заблокировал ряд аккаунтов RT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше