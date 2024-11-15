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18:05, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянин открыл картинку в Telegram и лишился денег

Москвич открыл фотографию в мессенджере Telegram и потерял 22 тысячи рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянин открыл картинку в мессенджере Telegram и лишился денег. О случившемся сообщает Baza.

Отмечается, что 10 ноября москвич Александр получил необычное сообщение от незнакомого отправителя. Собеседник прислал мужчине фотографию и попросил уточнить, не он ли на ней изображен. Когда россиянин кликнул по снимку, то диалог с неизвестным сразу пропал.

Через 20 минут, сообщает Baza, Александру позвонили из банка и попросили подтвердить перевод с дебетовой карты. Россиянин не дал согласия на денежную операцию и заблокировал карту. Когда он зашел в личный кабинет, то обнаружил, что у него пропало 22 тысячи рублей. Издание отмечает, что ставший жертвой мошенников россиянин не получал СМС-сообщения с кодом для подтверждения платежа.

Ранее жительница Омска потеряла 4,5 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. После этого женщина сожгла свой телефон в микроволновке, чтобы якобы удалить из него вирусы.

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