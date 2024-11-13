Россиянка потеряла четыре миллиона из-за аферистов и сожгла телефон в микроволновке

Учительница из Омска лишилась денег из-за аферистов и сожгла телефон в СВЧ

Учительница музыки из Омска лишилась 4,5 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам, а затем сожгла телефон в микроволновке, чтобы удалить из него вирусы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Омской области.

По данным ведомства, 66-летняя женщина обратилась в полицию накануне и заявила о хищении денег. Предварительно, на телефон потерпевшей поступил звонок от афериста, который представился директором школы, где она работает, и сообщил о предстоящей проверке. Следом учительнице перезвонили из «федерального казначейства» — звонящий убедил ее продать квартиру и перевести на якобы безопасные счета все имеющиеся денежные средства.

Сперва женщина перевела мошенникам 485 тысяч рублей, затем почти 3,7 миллиона рублей, полученные от продажи квартиры, а потом еще 350 тысяч рублей. После полученных переводов злоумышленники убедили пенсионерку положить телефон в СВЧ-печь для удаления вирусов.

Вскоре учительница поняла, что ее обманули, и обратилась к силовикам. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники распространяют сообщения через фейковые Telegram-боты о якобы имеющейся возможности купить подарочные карты номиналом пять тысяч рублей, но со скидкой в размере 50 процентов.