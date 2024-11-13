Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 13 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка потеряла четыре миллиона из-за аферистов и сожгла телефон в микроволновке

Учительница из Омска лишилась денег из-за аферистов и сожгла телефон в СВЧ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Учительница музыки из Омска лишилась 4,5 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам, а затем сожгла телефон в микроволновке, чтобы удалить из него вирусы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Омской области.

По данным ведомства, 66-летняя женщина обратилась в полицию накануне и заявила о хищении денег. Предварительно, на телефон потерпевшей поступил звонок от афериста, который представился директором школы, где она работает, и сообщил о предстоящей проверке. Следом учительнице перезвонили из «федерального казначейства» — звонящий убедил ее продать квартиру и перевести на якобы безопасные счета все имеющиеся денежные средства.

Сперва женщина перевела мошенникам 485 тысяч рублей, затем почти 3,7 миллиона рублей, полученные от продажи квартиры, а потом еще 350 тысяч рублей. После полученных переводов злоумышленники убедили пенсионерку положить телефон в СВЧ-печь для удаления вирусов.

Вскоре учительница поняла, что ее обманули, и обратилась к силовикам. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники распространяют сообщения через фейковые Telegram-боты о якобы имеющейся возможности купить подарочные карты номиналом пять тысяч рублей, но со скидкой в размере 50 процентов.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Телеведущий испугался курицы и насмешил зрителей

      Звезда мирового футбола помог потерявшему сознание пассажиру во время полета

      В России отказались женить участника СВО в третий раз на одной и той же женщине

      В расправе над найденной на детской площадке россиянкой заподозрили ее дочь

      Певец Муромов и продюсер Толмацкий не явились в суд по делу о расправе над Тальковым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше