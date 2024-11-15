Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:41, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился в онлайн-игре с геймером и нашел способ ему отомстить

Волк: геймер из Шахт отомстил сопернику, разослав ложные письма о терактах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Житель Шахт Ростовской области поссорился во время онлайн-игры с другим геймером и решил ему отомстить, но выбрал неудачный способ, за который ему теперь придется отвечать перед законом. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Россиянин от имени соперника, проживающего в Костроме, разослал в местные государственные учреждения и организации электронные письма о якобы готовящихся терактах на территории региона. В ходе оперативных мероприятий силовики установили истинного автора ложных сообщений и задержали его по месту проживания в городе Шахты.

В отношении мстительного игрока возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся актах терроризма»). Следователи выясняют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

23 октября сообщалось, что в поселке Полазна Пермского края дети из двух школ забаррикадировались в классах, так как в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения о минировании и нападении.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал «план стойкости». В России его назвали одурманиванием украинского народа

      Маркетплейсы в России решили проверить на фейковые скидки в Черную пятницу

      Слуцкий объяснил отсутствие российских игроков в возглавляемом им китайском клубе

      Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

      Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

      В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с иностранными лидерами

      Лже-генерала ФСБ осудили на 2,5 года за вымогательство у жителей российского региона

      Сжегший паспорт певец Шарлот заявил о мечте принести пользу России

      Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

      В Абхазии протестующие прошли на территорию парламента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше