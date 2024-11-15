Россиянин поссорился в онлайн-игре с геймером и нашел способ ему отомстить

Волк: геймер из Шахт отомстил сопернику, разослав ложные письма о терактах

Житель Шахт Ростовской области поссорился во время онлайн-игры с другим геймером и решил ему отомстить, но выбрал неудачный способ, за который ему теперь придется отвечать перед законом. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Россиянин от имени соперника, проживающего в Костроме, разослал в местные государственные учреждения и организации электронные письма о якобы готовящихся терактах на территории региона. В ходе оперативных мероприятий силовики установили истинного автора ложных сообщений и задержали его по месту проживания в городе Шахты.

В отношении мстительного игрока возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся актах терроризма»). Следователи выясняют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

23 октября сообщалось, что в поселке Полазна Пермского края дети из двух школ забаррикадировались в классах, так как в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения о минировании и нападении.