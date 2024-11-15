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16:17, 15 ноября 2024Россия

Россиянка принесла «закладку» на встречу с депутатом

Жительница Красноярска принесла «закладку» на встречу с депутатом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ПенZина»

Жительница Красноярска принесла «закладку» на встречу с депутатом регионального заксобрания Еленой Пензиной. Об этом пишет NGS24.RU.

На встрече также присутствовали представители администрации и полиции. Россиянка продемонстрировала собравшимся подозрительный сверток со шприцами и заявила, что нашла его в электрическом щитке.

«Вот такие вещи у нас в коробах, откуда идут провода. Я не знаю, что это такое, это спрятано было со шприцами», — высказалась женщина и передала сверток присутствовавшему на встрече сотруднику правоохранительных органов.

Полиция начала проверку, найденное вещество направили на экспертизу. Депутат Пензина пояснила, что у силовиков нет вопросов к гражданке, которая передала им обнаруженную «закладку».

«Она отдала это полиции, у нее точно не должно быть никаких проблем. У нее не было умысла и преступного намерения тоже не было. Она выдала предмет преступления полиции. Там нет состава», — сказала парламентарий и предостерегла женщину от повторения подобных действий.

Ранее житель Уфы с одним граммом конопли в кармане пришел в здание городского полка ДПС, чтобы получить разрешение на выдачу автомобиля. Его задержали.

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