Россиянин пришел в городской полк ДПС с наркотиками в кармане и попал на видео

В Уфе задержали мужчину, пришедшего в полк ДПС с коноплей в кармане

Житель Уфы с наркотиками в кармане пришел в здание городского полка ДПС, чтобы получить разрешение на выдачу автомобиля, но был задержан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов и показал видео произошедшего.

На кадрах видно, как мужчина заходит в здание и на проходной выкладывает вещи из карманов на стол. Находившийся внутри сотрудник ДПС начинает проверять «гостя» металлоискателем и в какой-то момент замечает у него необычный сверток. Силовик пытается поймать уфимца, но тот убегает от него на улицу. Через несколько секунд на помощь сотруднику ДПС приходят коллеги, и злоумышленника задерживают.

Согласно экспертизе, в свертке у уфимца оказался один грамм конопли. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как уточнил Севастьянов, днем ранее мужчина был пойман за рулем автомобиля Honda Civic в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а его транспортное средство — помещено на штрафстоянку.

Ранее в Бурятии сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, а тот рассказал им про наркотики в своем рюкзаке. Теперь ему грозит уголовное дело.