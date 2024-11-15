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20:34, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка прописала в своих домах 38 мигрантов и отправилась под домашний арест

Суд отправил под домашний арест москвичку за незаконную регистрацию 38 мигрантов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Суд отправил под домашний арест жительницу Новой Москвы, которая незаконно зарегистрировала в своих домах 38 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Женщине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация не законной миграции») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемая, являясь собственницей частных домов и квартир в Новой Москве, фиктивно прописала 38 иностранных граждан за вознаграждение и тем самым организовала их незаконное пребывание на территории России. За свои действия она получила от каждого мигранта различные суммы от 10 до 15 тысяч рублей.

Ранее в Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, который фиктивно прописал в своем доме 17 иностранцев.

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