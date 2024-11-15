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10:06, 15 ноября 2024Наука и техника

Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» оказался неготовым

Литовкин: крейсер «Адмирал Нахимов» не вышел в море, так как еще не готов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Воркунков / ТАСС

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» оказался не готов выйти в море, поскольку его ремонт еще не закончен. Об этом газете «Известия» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Выводить на испытания корабль, который не доведен до ума, не стоит», — отметил специалист.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в ходе модернизации крейсера прежним у него остался только корпус, тогда как начинку полностью заменили. «Поэтому, возможно, планировали на Западе закупить какие-то вспомогательные системы, а сейчас их нужно создавать самим», — допустил специалист.

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Военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что в настоящее время в российском судостроении приоритет отдается задачам, актуальным для специальной военной операции, в частности, созданию малых ракетных кораблей и фрегатов. По его мнению, сейчас приоритетом «Севмаша» выступает строительство атомных субмарин. «Скорее всего, это тоже в какой-то степени сказывается на сроках, так как львиная часть расходов на оборону идет туда, и это правильно», — добавил специалист.

Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что выход в море российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», проходящего глубокую модернизацию на заводе «Севмаш», отложили на неопределенный срок.

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