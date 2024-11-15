Выход российского «Адмирала Нахимова» в море отложили

«Известия»: выход в море атомного крейсера «Адмирал Нахимов» отложили

Выход в море российского тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Адмирал Нахимов», проходящего глубокую модернизацию на заводе «Севмаш», отложили. Об этом газете «Известия» рассказали источники.

Корабль должен был выйти в море 15 ноября, однако морские испытания перенесли на неопределенный срок. «Причину источники не назвали, при этом предположили, что, скорее всего, корабль выйдет в море не раньше весны 2025 года», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что сроки сдачи корабля флоту неоднократно переносились, а изначально это планировалось сделать в 2018 году.

В августе главком Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания осенью.

В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил, что крейсер выйдет на испытания в море в ноябре.