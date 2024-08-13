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13:03, 13 августа 2024Наука и техника

«Адмирал Нахимов» выйдет в море осенью

Главком ВМФ: тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море на испытания осенью

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания осенью. Об этом главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев сообщил ТАСС.

«ТАРК "Адмирал Нахимов" должен выйти в море на заводские ходовые испытания осенью 2024 года. Его передача ВМФ планируется на 2025 год», — сказал он в ходе форума «Армия-2024».

«Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М находился в ремонте с 1999 года, но работы на нем начали в 2013 году. Считается, что в ходе модернизации крейсер получит универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволит нести крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

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В декабре генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит высокоточное оружие, современные средства противовоздушной обороны и противолодочное оружие.

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      Даниил Иринин
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