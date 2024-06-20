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18:44, 20 июня 2024Наука и техника

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море в ноябре

Глава ОСК: крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в ноябре

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М, который проходит глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), выйдет на испытания в море в ноябре. Об этом генеральный директор корпорации Андрей Пучков сообщил ТАСС.

«Порядок и сроки проведения испытаний определены генеральным графиком ремонта крейсера. Первый выход в море крейсера на испытания планируется после завершения всего комплекса швартовных испытаний в ноябре 2024 года. В настоящее время работы выполняются с соблюдением сроков генерального графика», — сказал он в кулуарах Международного военно-морского салона «Флот-2024».

Глава ОСК отметил, что на корабле заменят устаревшие системы и комплексы современными образцами, которые соответствуют облику корабля четвертого поколения и флагмана флота.

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«Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, но работы на нем начали в 2013 году. Считается, что в ходе модернизации крейсер получит универсальный корабельный стрельбовый комплекс, который позволит нести ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Изначально корабль нес противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что многоцелевой корвет «Проворный» проекта 20385 планируют передать ВМФ в 2026 году.

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      Даниил Иринин
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