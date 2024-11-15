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11:25, 15 ноября 2024Россия

Российский участник СВО пожаловался на незаконное увольнение

Участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение. Об этом сообщил глава российского региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Военный вернулся с фронта и выяснил, что остался без работы. Он утверждает, что его незаконно уволили, пока он был на передовой.

«С этой темой детально разберемся», — заверил его Николаев. На сегодняшний день бойцу предложили освоить новую специальность или получить дополнительное профессиональное образование.

Ранее участник СВО из Липецкой области заявил, что его незаконно уволили. По его словам, работодатель настоял на том, чтобы россиянин написал заявление об увольнении по собственному желанию, как только узнал о заключенном контракте с Минобороны.

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