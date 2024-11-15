Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:47, 15 ноября 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал об ежедневном уничтожении техники НАТО

Военный Глобус: сбились с количества уничтоженных Leopard
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В зоне СВО ежедневно уничтожается техника НАТО, заявил военный с позывным Глобус. Его слова передает РИА Новости.

«Уже сбились с количества уничтоженных Leopard, орудий М777», — сказал он, добавив, что каждый день российские войска поражают по две-три единицы натовской техники.

Ранее в Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger 2, поставленный Лондоном Украине. Авторы канала «Два майора» заявили об его уничтожении.

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении западных танков на Украине. В последнее время украинские военные все чаще лишаются немецких танков Leopard, заявляли в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

      В России начал восстанавливаться доступ к YouTube

      Названы главные оправдания школьников при опоздании

      Парень обнаружил сюрприз в шаурме

      Российский военный рассказал об ежедневном уничтожении техники НАТО

      Зеленского назвали марионеткой Запада

      Названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе

      Россиянка описала одну особенность Израиля словами «первое впечатление было шоковым»

      В России предрекли Европе трагедию при создании ядерной бомбы на Украине

      Трамп обещал работать над завершением конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше