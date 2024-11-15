Военный Глобус: сбились с количества уничтоженных Leopard

В зоне СВО ежедневно уничтожается техника НАТО, заявил военный с позывным Глобус. Его слова передает РИА Новости.

«Уже сбились с количества уничтоженных Leopard, орудий М777», — сказал он, добавив, что каждый день российские войска поражают по две-три единицы натовской техники.

Ранее в Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger 2, поставленный Лондоном Украине. Авторы канала «Два майора» заявили об его уничтожении.

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении западных танков на Украине. В последнее время украинские военные все чаще лишаются немецких танков Leopard, заявляли в ведомстве.