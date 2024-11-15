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15:58, 15 ноября 2024Силовые структуры

СКР возбудил еще одно дело после взрыва самогонного аппарата

В Вологде возбуждено дело из-за гибели женщины после взрыва самогонного аппарата
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Вологде следователи возбудили еще одно дело из-за взрыва самогонного аппарата на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ.

Инцидент произошел на улице Предтеченской 3 ноября года около 17:30. Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры. Супружеская пара получила телесные повреждения и была госпитализирована. Однако 12 ноября стало известно, что спасти женщину не удалось.

Основной версией следствия является нарушение правил техники безопасности при использовании супругами устройства, предназначенного для перегонки жидкостей в домашних условиях. По данным МЧС, в результате хлопка произошло обрушение межквартирной перегородки, несущие конструкции уцелели.

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