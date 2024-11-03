Следователи возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в Вологде

СК возбудил уголовное дело после взрыва самогонного аппарата в Вологде

В Вологде возбуждено уголовное дело после взрыва на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщило СУСК РФ по Вологодской области в Telegram.

Инцидент произошел на улице Предтеченской 3 ноября 2024 года около 17:30. В результате произошедшего госпитализированы два человека, им оказывается медицинская помощь.

Следователи и сотрудники МЧС проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в Вологде. По данным МЧС, в результате инцидента произошло обрушение межквартирной перегородки, несущие конструкции уцелели. Также в ведомстве сообщали о четверых пострадавших, двоим потребовалась госпитализация.