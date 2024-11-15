София Вергара опубликовала архивное откровенное фото

Актриса София Вергара опубликовала архивное фото в откровенном нижнем белье

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала архивное откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась снимком времен молодости, на котором запечатлена лежащей на черной кровати. На ней атласный комплект нижнего белья зеленого цвета, состоящий из частично оголяющего грудь бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Также на ней сияющие серые туфли на шпильке и браслеты.

Кроме того, можно заметить, что ее глаза подведены черным карандашом, а на губах розовая помада. При этом волосы звезды распущены.

В октябре София Вергара также опубликовала архивное фото, на котором продемонстрировала фигуру в зеленом купальнике.

