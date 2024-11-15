Стали известны подробности о стрельбе в российских школьников

Mash: стрелок выпустил в красноуральских школьников минимум восемь пуль

В Красноуральске мужчина выпустил в двух школьников как минимум восемь пуль. Такие подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, стрелок — пенсионер. Его мотивы пока выясняются.

Вечером 14 ноября в Свердловской области неизвестный открыл огонь по подросткам, причинив им ранения металлической дробью. После случившегося оба школьника были доставлены в больницу. По предварительным данным, преступление совершил местный житель, у которого был конфликт со школьниками. Более точные обстоятельства преступления устанавливаются следователями.

По информации местной полиции, инцидент произошел, когда подростки возвращались с тренировки.