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13:44, 15 ноября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о стрельбе в российских школьников

Mash: стрелок выпустил в красноуральских школьников минимум восемь пуль
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Красноуральске мужчина выпустил в двух школьников как минимум восемь пуль. Такие подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, стрелок — пенсионер. Его мотивы пока выясняются.

Вечером 14 ноября в Свердловской области неизвестный открыл огонь по подросткам, причинив им ранения металлической дробью. После случившегося оба школьника были доставлены в больницу. По предварительным данным, преступление совершил местный житель, у которого был конфликт со школьниками. Более точные обстоятельства преступления устанавливаются следователями.

По информации местной полиции, инцидент произошел, когда подростки возвращались с тренировки.

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