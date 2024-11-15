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14:36, 15 ноября 2024Бывший СССР

Названы последствия взятия Степановки под контроль ВС России

ТАСС: взятие Степановки дает возможность усилить давление на Курахово
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации, взяв под контроль село Степановку в Донецкой народной республике (ДНР), смогут усилить давление на Курахово, находящееся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Освобождение Степановки дает возможность усилить давление на противника в Курахове», — рассказали агентству.

О взятии населенного пункта сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции 15 ноября. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Центр». В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника.

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