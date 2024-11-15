Стрелявший по людям с балкона россиянин получил условный срок

Во Владивостоле суд дал 4 года условно мужчине, стрелявшему по людям с балкона

Во Владивостоке суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно мужчину, стрелявшего с балкона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, осужденный с балкона квартиры на улице Гризодубовой несколько раз выстрелил в людей из пневматического пистолета. Ему не понравилось, что женщина выгуливает собаку в неположеном месте, а мужчина выносит строительный мусор в общие баки.

Ранее в Дагестане учителю выстрелили в ногу из-за коров.