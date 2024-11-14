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15:53, 14 ноября 2024Силовые структуры

Российскому учителю прострелили ногу из-за коров

Mash: в Дагестане учитель получил пулю в ногу из-за коров
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Дагестане учителю выстрелили в ногу из-за коров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным ведомства, педагог из Чародинского района держит свое хозяйство. Иногда скот заходит в соседский огород и жует траву. Хозяину участка это надоело, поэтому он вызвал соседа на разговор. Конфликт перерос в драку, тогда мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в сельского учителя.

После стрельбы соседи помирились. Врачи достали пулю из ноги и передали информацию в полицию. Однако заявление потерпевший писать не стал.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили мужчину, который стрелял в дорожный знак, но попал в байкера.

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