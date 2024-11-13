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14:55, 13 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин решил снять напряжение стрельбой из окна и попал в байкера

В Петербурге мужчина из-за тоски по собаке выстрелил в знак, но попал в байкера
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который стрелял в дорожный знак, но попал в байкера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

Как установил суд, вечером 17 июня Салтыков находился в квартире, откуда произвел выстрел из пневматической винтовки в сторону проезжающего мотоциклиста. В результате чего пострадавший получил проникающее ранение с повреждением легкого.

Злоумышленник рассказал, что это произошло по неосторожности. Он целился в дорожный знак, который установлен недалеко от его дома. Таким образом он снимал напряжение после утраты собаки.

Суд приговорил его к одному году и шести месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту получения инвалидом несовместимых с жизнью травм.

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