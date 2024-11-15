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12:53, 15 ноября 2024Экономика

У бывшего премьер-министра России хотят отобрать пятикомнатную квартиру в Москве. Он пытается срочно продать жилье

Mash: у экс-премьера Касьянова могут отобрать пятикомнатную квартиру в Москве
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

У бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) хотят отобрать роскошную недвижимость в центре Москвы в пользу государства.

В Генпрокуратуру обратились участники движения «Ветераны России». Как узнал Mash, пятикомнатную квартиру в центре столицы экс-председателю правительства выдали как служебную в начале нулевых. Теперь он срочно пытается продать ее за 700 миллионов рублей.

Бывший премьер-министр в 2022 году вместе с семьей покинул Россию и обосновался в Латвии. Недвижимость в Москве площадью 427 квадратных метров принадлежит Касьянову и его супруге Ирине. В начале ноября квартиру на Рочдельской улице выставили на продажу. Потенциальным покупателям предлагают панорамный вид на центр Москвы, Дом правительства и высотку на Кудринской площади. На каждом этаже двухуровневого жилья есть камин. Квартира отделана мрамором, в ней есть библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии, также имеется круглосуточная охрана.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

У Касьянова до отъезда из России было несколько квартир

Как писал Shot в декабре прошлого года, уехавший в Латвию политик владел в России двумя компаниями. Одна из них — агентство «МК Аналитика» — не представляет большой ценности, но «Арт-Групп» может приносить до 20 миллионов рублей ежемесячно.

Кроме того, по данным канала, у Касьянова до переезда за границу было пять квартир возле МГУ и Воробьевых гор (примерно на 300 миллионов рублей), пентхаус на Рочдельской, пять гектаров леса с особняком на Новоогаревском шоссе в Усово (примерно один миллиард рублей) и другая недвижимость.

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Путин называл Касьянова политиком с нулевой активностью

В 2011 году президент России Владимир Путин, возглавлявший тогда правительство, вспомнил, что многие либерально настроенные и уважаемые в либеральных кругах члены правительства требовали от него убрать Касьянова. Они говорили, что не собираются работать «с этим жуликом». Также Путин рассказал о кличке Касьянова «Миша два процента». Таким прозвищем бывший премьер-министр обзавелся, потому что якобы был замешан в неких коррупционных схемах.

«Работал ли он эффективно? Первые год-полтора старался что-то делать. Вторые два года активность была нулевая», — рассказал президент.

Касьянов пополнил реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Объяснялось, что он создавал и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и выступал против спецоперации на Украине.

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