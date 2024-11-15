В Абхазии протестующие протаранили грузовиком ворота администрации президента

Протестующие в Абхазии протаранили ворота администрации президента грузовиком

Протестующие в Абхазии на акции против инвестиционного соглашения с Россией протаранили грузовиком ворота администрации президента республики. Об этом пишет РИА Новости.

Военный грузовик несколько раз намеренно таранил ворота ведомства главы Абхазии. На кадрах видно, что протестующие поддерживали это действие.

После этого толпа проникла на территорию официального ведомства. Теперь силовики блокируют вход непосредственно в здание администрации.

Ранее главы силовых ведомств Абхазии начали переговоры с протестующими после потасовки у администрации президента. Они пообещали передать требования митингующих президенту республики Аслану Бжании.