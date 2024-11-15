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12:50, 15 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о появлении армии России в центре Курахово

Советник главы ДНР Гагин: ВС России находятся в центре Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России находятся в центре Курахово. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он также добавил, что город почти окружен российскими войсками. «До полного окружения остаются считаные километры, около пяти-шести километров», — добавил Гагин.

По его словам, отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Курахово, «деморализованы». Других подробностей не сообщается.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» также сообщил о продвижении российских войск. Там добавили, что Вооруженные силы ВСУ испытывают проблемы в обороне на трех направлениях.

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