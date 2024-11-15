В ДНР рассказали о появлении армии России в центре Курахово

Советник главы ДНР Гагин: ВС России находятся в центре Курахово

Вооруженные силы (ВС) России находятся в центре Курахово. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он также добавил, что город почти окружен российскими войсками. «До полного окружения остаются считаные километры, около пяти-шести километров», — добавил Гагин.

По его словам, отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Курахово, «деморализованы». Других подробностей не сообщается.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» также сообщил о продвижении российских войск. Там добавили, что Вооруженные силы ВСУ испытывают проблемы в обороне на трех направлениях.