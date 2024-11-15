В ЕС обеспокоились якобы пророссийской позицией возможной главы разведки США

Politico: «пророссийская позиция» возможной главы разведки США обеспокоила ЕС

В Европейском союзе (ЕС) обеспокоились якобы пророссийской позицией кандидата на пост главы разведки США Тулси Габбард. Об этом пишет Politico.

«Это [назначение Габбард возможной главой разведки] действительно ужасает», — заявила депутат Европарламента Натали Луазо.

По данным издания, выдвижение кандидатуры Габбард вызывает «большую тревогу» у дипломатов ЕС, а также расценивается ими как «шокирующий выбор». Согласно публикации, причиной беспокойства являются «пророссийские взгляды» политика.

Ранее стало известно, что американские аналитики и конгрессмены также сочли взгляды Габбард пророссийскими. В частности, опасения вызвала ее позиция по украинскому конфликту.