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12:36, 15 ноября 2024Мир

В ЕС обеспокоились якобы пророссийской позицией возможной главы разведки США

Politico: «пророссийская позиция» возможной главы разведки США обеспокоила ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

В Европейском союзе (ЕС) обеспокоились якобы пророссийской позицией кандидата на пост главы разведки США Тулси Габбард. Об этом пишет Politico.

«Это [назначение Габбард возможной главой разведки] действительно ужасает», — заявила депутат Европарламента Натали Луазо.

По данным издания, выдвижение кандидатуры Габбард вызывает «большую тревогу» у дипломатов ЕС, а также расценивается ими как «шокирующий выбор». Согласно публикации, причиной беспокойства являются «пророссийские взгляды» политика.

Ранее стало известно, что американские аналитики и конгрессмены также сочли взгляды Габбард пророссийскими. В частности, опасения вызвала ее позиция по украинскому конфликту.

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